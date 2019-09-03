تسليم أزيد من 650 مؤسسة تربوية جديدة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عشية الدخول المدرسي أن قطاعه سلم 656 مؤسسة تربوية جديدة هذه السنة .

واوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أن الوزيرالاول أعطى تعليمات في التنسيق بين الوزارات المتداخلة في المهام والمشاريع

واضاف كمال بلحود أن المرافق التي تم إنجازها مدروسة ومجططة بالتنسيق مع وزارة التربية.

مؤكدا أن هناك خريطة مدروسة لكي لا يكون هناك إكتظاظ في اقسام خاصة في المناطق الحضرية الجديدة.

وفي ذات السياق حمل الوزير التأخر في تسليم المشاريع التربوية في وقتها إلى صاحب المشروع .

مشيرا إلى أن هناك تقصير في تزويد المؤسسات التربوية بالمرافق رغم تدعيم الحكومة ورصدها لأغلفة مالية ضخمة .