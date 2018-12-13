تسليم ألفي سكن “عدل” بباتنة سنة 2019

سيتم تسليم 2000 وحدة سكنية، بصيغة عدل، بولاية باتنة، في الفترة الممتدة بين جويلية ونوفمبر 2019.

وحسب ما كشفته الولاية، فقد تفقد والي باتنة، عبد الخالق صيودة، اليوم الخميس، أشغال مشروع إنجاز 2000 وحدة سكنية عدل بحي بارك أفوراج.

وكشف عن تسليم 1000 وحدة سكنية منها شهر جويلية2019، و 1000 أخرى شهر نوفمبر 2019.

كما عاين المجمع المدرسي، الجاري إنجازه، كتجهيز عمومي لهذا المشروع، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 80 بالمائة.

وسيكون المجمع المدرسي جاهزا لاستقبال التلاميذ، خلال الموسم الدراسي المقبل.

وأعطى الوالي تعليمات، للنظر في إمكانية إضافة أقسام توسعة، إلى هذا المجمع، لاستيعاب التلاميذ.