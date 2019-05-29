تسليم أول رخصة سياقة بيومترية بالتنقيط في ورقلة

تم اليوم الأربعاء، تسليم أول رخصة سياقة بيومترية بالتنقيط، ببلدية ورقلة، حسبما أوضح مدير التنظيم والشؤون الإجتماعية للبلدية، لـ”واج”.

حيث تم الشروع في استقبال، ما يقارب 500 ملف خاص بالطالبين الجدد لرخص السياقة، إلى جانب ملفات السائقين الحائزين على رخص سياقة أصناف جديدة ، بالمصلحة المعنية.

وستمس هذه العملية في وقت لاحق، والتي ستعمم مستقبلا عبر جميع بلديات الولاية، تجديد رخص السياقة القديمة.

و تندرج هذه العملية التي أشرفت عليها السلطات الولائية، في إطار برنامج شامل أعدته وزارة الداخلية، بهدف عصرنة الإدارة وتعميم هذه الوثيقة البيومترية، عبر جميع ولايات الوطن.

حيث سيساهم تعميم رخصة السياقة البيومترية، في ضمان سيولة في الحصول على وثائق سياقة المركبات.

بالإضافة إلى التحكم في استغلال البيانات الخاصة بنظام التنقيط.

كما سيكون لهذه الرخصة، أثر وفعالية أفضل بخصوص تقليل حوادث المرور عبر نظام السياقة بالتنقيط.