تسليم أول شهادة اعتماد لمخبر وطني لتحاليل المناجم نهاية نوفمبر

أعلن المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، عن تسليم نهاية الشهر الجاري أول شهادة اعتماد لمخبر وطني لتحاليل المناجم. ويتواجد المخبر في بومرداس، معتمد من طرف الجيراك ذو طابع عالمي بإمكانه تلبية حاجيات السوق الوطنية والقارية.

كما أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، أن تسليم الشهادة تدخل في إطار استراتيجية الهيئة. الرامية إلى مرافقة المؤسسات الاقتصادية والتحفيز على التصدير، على أن تشمل العملية مستقبلا مخابر تحليل الذهب.

وأكد المتحدث، تحقيق الجزائر قفزة نوعية من حيث الإعتماد بالمقارنة مع السنوات، مشيرا إلى إحصاء أكثر من 150 هيئة معتمدة. و هو ما يعكس الأهمية التي نوليها للإعتماد كآلية من الآليات الفاعلة لمرافقة السياسة التنموية التي باشرتها السلطات العليا للبلاد.

كما شدد بوديسة للإذاعة الوطنية، على أهمية تفعيل دور المخابر متعددة التخصصات وهيئات التفتيش والمراقبة. منوها بالمرسوم التنفيذي الذي أصدرته وزارة التجارة والذي يشجع- حسبه- سياسة الجيراك في خلق وتوسيع شبكة المخابر المعتمدة.

وقال الضيف، إن الهيئة تعكف على إبرام اتفاقيات وعقود مع عدة وزارات لتكثيف عملية المراقبة. وهذا تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير بخصوص ضرورة مراقبة أجهزة التدفئة المستوردة للحد من مخاطرها.

كما دعا نور الدين بوديسة المتعاملين الإقتصادين الخواص إلى الإنخراط في شبكة المخابر المعتمدة. لما لها من دور في حماية المنتوج الجزائري وضمان تصديره بمعايير عالمية.

وفيما يتعلق بملف الإشهاد ووضع العلامة “حلال” على المنتجات الجزائرية قال بوديسة، إنه تقرر سنة 2018 تكليف المعهد الوطني للتقييس بوضع هذا الوسم. كما تم تنصيب لجنة وطنية مكلفة بالإشهاد ووضع العلامة حلال للمواد الغذائية وهو ما سيساهم في تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية.

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