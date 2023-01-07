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قناة النهار

“تسليم أول قاطرة بحرية مُصنّعة محليا من طرف مؤسسة “إيكوراب

بقلم قناة النهار
“تسليم أول قاطرة بحرية مُصنّعة محليا من طرف مؤسسة “إيكوراب
صناعة
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“تسليم أول قاطرة بحرية مصنّعة محليا من طرف مؤسسة “إيكوراب

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