قناة النهار “تسليم أول قاطرة بحرية مُصنّعة محليا من طرف مؤسسة “إيكوراب بقلم قناة النهار نشر في 07 جانفي 2023 - 13:38 صناعة شارك غرِّد أرسل 234 0 “تسليم أول قاطرة بحرية مصنّعة محليا من طرف مؤسسة “إيكوراب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Xi3iP اقرأ أيضا شاهد رقص مدرّب غانا واللاعبين .. دارو حالا بالشطيح قناة النهار 03 جانفي أمن: لحفظ السكينة ودحر الجريمة عشية رأس السنة.. مداهمات أمنية مشتركة قناة النهار 30 ديسمبر كمال رزيق :"نُصدّر لإفريقيا جودة رقم واحد في المنتوجات ..كيما إفريقيا كيما أوروبا نحن لا ننافق" قناة النهار 24 ديسمبر تراجع في منتوج الحمضيات.. والأسعار عند مستوى ال 150 دج للكيلوغرام بالشلف قناة النهار 21 ديسمبر " زهرة: " أول مرة وقفت كان في عمري 20 سنة قناة النهار 21 ديسمبر 2023 .. توقعات إيجابية للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر قناة النهار 02 جانفي دلال خير: شقيقان مصابان بالفشل الكلوي يعانيان من آلام لا توصف ويحتاجان لزراعة الكلى في أقرب وقت قناة النهار 30 ديسمبر 900 مليون خبزة مبذرة سنويا.. ظاهرة تصل لمستويات قياسية قناة النهار 24 ديسمبر نصر الدين قمريش: وزير الشباب والرياضة يحاول توجيه الأموال الموجهة للأندية نحو التطوير قناة النهار 24 ديسمبر تساؤلات: رئيس الجمهورية.. سنة 2023 ستعرف تعزيز ما تم تحقيقه من إنجازات قناة النهار 24 ديسمبر