تسليم أوّل دفعة من سيارات “فيات” لسائقي الأجرة بوهران

أشرف الأمين العام لولاية وهران بالنيابة محمد مغربي، اليوم الثلاثاء بالمقر الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين. على تسليم أول دفعة من سيارات علامة “فيات” المصنّعة محليا لفائدة سائقي سيارات الأجرة.

وتم تسليم الشهادات بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، الأمين الوطني للنقابة الوطنية للناقلين بواسطة سيارات الأجرة. الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمين الولائي للنقابة الوطنية للناقلين بواسطة سيارات الأجرة لولاية وهران،وأعضاء المكتب.

وتأتي هذه العملية التي تمّ من خلالها تسليم 04 سيارات كدفعة أولى. تجسيداً للاتفاقية الممضاة بين النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة وشركة “ستيلانتيس الجزائر”.