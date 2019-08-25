تسليم إكماليتين و3 مجمعات مدرسية بعنابة سبتمبر المقبل

وقف وزير السكن، كمال بلجود، بعنابة، على القطب الحضري الكاليتوسة ببلدية برحال.

وقام بزيارة مشروع إكماليتين وثلاث مجمعات مدرسية، والمقرر تسليمها خلال الدخول المدرسي القادم.

كما تفقد الوزير مشروع إنجاز كتيبة للدرك الوطني، ووحدة الأمن الحضري، ومشروع 300 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري.

وبالقطب الحضري عين جبارة، أشرف الوزير على وضع حجر الأساس للإنطلاق في إنجاز 3077 مسكن بصيغة البيع بالإيجار.

وشدد الوزير على ضرورة احترام المخطط التوجيهي لهذه الأقطاب، لتفادي المشاكل التي عرفتها بعض المدن سابقا.