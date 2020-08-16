تسليم اعتمادات جديدة لفائدة صحفيين ومراسلين أجانب بالجزائر

أشرف اليوم الأحد، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على تسليم اعتمادات جديدة، بعنوان السنة الجارية، لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الاتصال، فقد تم تسليم الاعتمادات للصحفيين الأجانب، بغية السماح لهم بممارسة عملهم وفق ما تقتضيه قواعد المهنة.

وقد تسلم قرابة 20 مراسلا اعتماداتهم، من بينهم مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية، وكالة رويترز، قناة روسيا اليوم، قناة فرانس 24، قناة الميادين، وقناة الحدث.

وقد استقبلت الجزائر عدة طلبات من طرف ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المهتمين بتغطية الأحداث الوطنية بالجزائر.

وأعرب وزير الاتصال عن تقديره لـ”العمل النبيل” الذي يقوم به هؤلاء المراسلون بهدف مد جسور التقارب بين مختلف الشعوب، باعتبارهم همزة وصل في عالم أصبح بمثابة قرية.

وتأتي عملية تسليم الاعتمادات في إطارالانفتاح على المشهد الإعلامي في الجزائر بغية تمكين المراسلين الأجانب ببلادنا من ممارسة عملهم بكل هدوء وأريحية ووفق ما تقتضيه المهنية.

كما تندرج هذه العملية ضمن المبادئ الأساسية للدستور الجزائري الذي يمنح الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وتمكين الصحفيين من الوصول إلى مصدر الخبر مع الاحترام التام لقوانين الجمهورية وسيادتها واستقرارها وأمنها العام والالتزام بأخلاقيات المهنة دون المساس بقيم ومقومات المجتمع الجزائري المعروف بحسن استقباله وضيافته.

تجدر الإشارة إلى أن عملية منح الاعتمادات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بالجزائر تبقى مفتوحة أمام كل الراغبين والمهتمين في تغطية كبرى النشاطات والأحداث الوطنية طبقا لما يقتضيه القانون العضوي للإعلام 2012.