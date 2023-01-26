أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، اليوم بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم التراخيص للوكالات السياحية المؤهلة لتنظيم موسم الحج 1444 هـ/ 2023 م.

وقد تم تسليم التراخيص لـ45 وكالة مؤهلة لتنظيم موسم الحج المقبل، من بينها الوكالتين الوطنيتين، المؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة وكذا سياحة وأسفار الجزائر.

وبهذه المناسبة، دعا سليماني في كلمته الوكالات المعنية إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الترتيبات إلى جانب الحرص على تقديم أحسن الخدمات والتكفل الأمثل بالحجاج، معتبرا أن تسليم التراخيص والحصص يمثل الانطلاقة الفعلية لتحضيرات موسم الحج.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة “حرص السلطات العليا على أن ترقى خدمات وكالات السياحة لرضا الحجاج كونهم الهدف الأساسي من التعاقد معها”، موضحا أن تقييم أداء الوكالات المعتمدة سيكون من خلال الخدمات النوعية المقدمة وفقا لنموذج العقد الموحد الموجود عبر بوابة الحج الجزائرية.

وحول صيغة الحج VIP، أوضح سليماني في تصريح لـ/ وأج، أن “الديوان يسعى للعودة لاعتمادها هذا الموسم، سيما أنه مطلب العديد من الحجاج”، حيث تقوم الصيغة على تقديم خدمات الباقة (أ) والتي تتمثل في توفير خدمات نوعية يتم ترتيبها مع الشركة التي يتم التعاقد معها في إطار الخدمات التي تتكفل بها في المشاعر المقدسة.

كما يتم الحرص على تقديم خدمات نوعية من طرف الوكالات السياحية عبر باقة كاملة من الخدمات تبدأ من رحلة الطيران إلى الفندق بالمدينة المنورة، وفي مكة المكرمة وصولا إلى الخدمات بالمشاعر المقدسة، خاصة مشاعر منى التي تكون قريبة من موقع رمي الجمرات.

من جهة أخرى، أعرب المدير العام للديوان عن تفاؤله بعد إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، لترتفع معها حصة الجزائر إلى 41 ألف و300 حاج، إلى جانب رفع القيود الخاصة بالسن، وهو ما من شأنه فسح المجال أمام الأشخاص الذين لم يسعفهم الحظ الموسم الفارط، خاصة من كبار السن، يضيف سليماني.