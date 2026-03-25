تسليم الدفعة الثانية من الحافلات الجديدة لمؤسسات النقل

تم، مساء أمس الثلاثاء، تسليم الدفعة الثانية من الحافلات الجديدة لفائدة مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري. عبر ثلاثة ولايات (الجزائر، عنابة، وهران)، وذلك تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. المتعلقة بتجديد الحظيرة الوطنية للنقل بـ10 آلاف حافلة جديدة. وتحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

ووفق ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فقد تم تسليم 100 حافلة جديدة ذات سعة 100 راكب لمؤسسة “إيتوزا” (المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر). كما تم تسليم 50 حافلة جديدة بسعة 70 راكب للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لولاية عنابة.

في حين، استلمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لولاية وهران 50 حافلة جديدة بسعة 70 راكب.

كما أوضح المصدر ذاته أن “هذه الديناميكية تؤكد أن عملية تجديد الحظيرة الوطنية متواصلة وفق رزنامة مدروسة، بما يضمن تعميم الاستفادة تدريجيًا لتشمل مختلف مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري عبر كافة ولايات الوطن، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة العمومية ومواكبة متطلبات النقل الحضري، وتعزيز مسار العصرنة الشاملة لأسطول النقل بما يواكب تطلعات المواطن ويرتقي بالأداء على مستوى كامل التراب الوطني”.

