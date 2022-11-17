تسليم السيارات في أجل 45 يوما .. وهذه شروط عقد البيع

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 76 دفتر الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات. وذلك بعد ان حدد الرئيس تبون يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 تاريخ صدوره في الإجتماع الوزراي الأخير.

وتضمن العدد 76 الشروط المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد. تحديد وحدد أجل تسليم المركبة في أجل اقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ الطلبية غير أنه يمكن تمديد المدة باتفاق مشترك بين الطرفين.

ووفقا لذات المرسوم يجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة. وغير قابلة للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة.

بالإضافة إلى وجوب أن تحربر الفاتورة النهائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مع إدراج عند الاقتضاء التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة. وفي حالة الدفع الكلي لثمن المركبة يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه 7 ايام.

ووفقا لذات المرسوم انه وفي حال عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي وفي حال رفض الزبون للحل المقترح. فإنه يحجب على الوكيل المعتمد القيام في غضون 8 أيام بإرجاع ملف التسبيق أوالمبلغ الاجمالي المدفوع مع زيادة قدرها 10 بالمائة.