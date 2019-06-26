تسليم الشطر الأول من المركب السياحي رتاج لاند بتقرت السنة الجارية

ويعتبر مشروع المركب رتاج لاند، و المقرر إنجازه في 36 شهر ، إضافة هامة لقطاع السياحة بالولاية.

فمساحته تبلغ 03 هكتارات، يضم فندق 04 نجوم ، حديقة تسلية وترفيه، حديقة ألعاب مائية aqua parc، قاعة مؤتمرات، قاعة حفلات، مسبح خارجي، بالإضافة إلى مطعم ومقهى راقيين.