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تسليم الشطر الأول من المركب السياحي رتاج لاند بتقرت السنة الجارية

أخبار الجزائر
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تسليم الشطر الأول من المركب السياحي رتاج لاند بتقرت السنة الجارية
بقلم نسرين محفوف

سيتم تسليم الشطر الأول من المركب السياحي رتاج لاند بتقرت، ولاية ورقلة، السنة الجارية.

ويعتبر مشروع المركب رتاج لاند، و المقرر إنجازه في 36 شهر ، إضافة هامة لقطاع السياحة بالولاية.
فمساحته تبلغ 03 هكتارات، يضم فندق 04 نجوم ، حديقة تسلية وترفيه، حديقة ألعاب مائية aqua parc، قاعة مؤتمرات، قاعة حفلات، مسبح خارجي، بالإضافة إلى مطعم ومقهى راقيين.

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