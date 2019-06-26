تسليم الشطر الأول من المركب السياحي رتاج لاند بتقرت السنة الجارية
سيتم تسليم الشطر الأول من المركب السياحي رتاج لاند بتقرت، ولاية ورقلة، السنة الجارية.
ويعتبر مشروع المركب رتاج لاند، و المقرر إنجازه في 36 شهر ، إضافة هامة لقطاع السياحة بالولاية.
فمساحته تبلغ 03 هكتارات، يضم فندق 04 نجوم ، حديقة تسلية وترفيه، حديقة ألعاب مائية aqua parc، قاعة مؤتمرات، قاعة حفلات، مسبح خارجي، بالإضافة إلى مطعم ومقهى راقيين.
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