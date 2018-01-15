تسليم الشطر الأول من توسعة ترامواي قسنطينة خلال سنة 2018

صرح وزير الأشغال العمومية والنقل، اليوم الإثنين، أنه سيتم خلال 2018 تسليم الشطر الأول من ورشة توسعة خط الترامواي بولاية قسنطينة.

كما حث الوزير مسؤولي مؤسسة كوسيدار، التي تقوم بأشغال إنجاز المشروع، على تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية من أجل إحترام الآجال المتفق عليها.

وأعلن زعلان في نفس السياق، أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع مسؤولي “كوسيدار” من أجل العمل على تقدم الورشة.

وكان وزير الأشغال العمومية والنقل قد إستهل زيارته إلى قسنطينة بمعاينة ورشة برج المراقبة بمطارمحمد بوضياف الدولي.

والتي تشهد تقدّم الأشغال بنسبة 68 بالمائة، حيث أعطى الوزير تعليمات لمسؤولي الورشة من أجل تسليم المشروع “بحلول سبتمبر 2018.

كما أشرف زعلان، خلال الزيارة، على تدشين الطريق المزدوج من شطر الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قسنطينة و قالمة.