تسليم الشهادات لمتربصي الدفاع المدني الفلسطيني بالجزائر

أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، على مراسم تسليم شهادات نهاية التكوين لفائدة عدد من متربصي الدفاع المدني لدولة فلسطين.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه “في إطار التعاون الثنائي الجزائري الفلسطيني. أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، على مراسم تسليم شهادات نهاية التكوين. لفائدة عدد من متربصي الدفاع المدني لدولة فلسطين”.

يشار أن المتربصين استفادوا من دورة تكوينية حول “عمليات الإنقاذ في الأوساط المائية”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر 2024 إلى غاية 17 أكتوبر 2024.

وتلقى المتربصون دروس نظرية وتمارين ميدانية تحت تأطير مكّونين ومدرّبين مختّصين في ذات المجال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور