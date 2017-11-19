تسليم العقود لمالكي شقق «عدل» الأسبوع المقبل!

الأمر يخص كل الذين اشتروا مساكنهم وسدّدوا المبلغ «كاش»

4 أحياء جديدة في تيبازة والبليدة تدخل قائمة المواقع المعنيّ أصحابها بالتمليك

تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في توزيع عقود مساكن «عدل» للمكتتبين الذين سدّدوا مستحقات شققهم «كاش»، الأسبوع المقبل، وذلك في إطار تسوية وضعية المساكن التي باشرتها الجهات الوصية، مؤخرا، حيث تم الإعلان عن البيع على مستوى 29 حي من صيغة مساكن «عدل»، قبل أن يتم الإعلان عن قائمة جديدة، الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة من وزارة السكن لـ النهار، عن قرار الجهة الوصية خلال لقاء الأسبوع الماضي، بالشروع في توزيع العقود على المكتتبين بالنسبة لأصحاب المساكن التي تم الانتهاء من تسوية وضعية عقاراتها، وذلك بداية من الأسبوع المقبل، ويخص الأمر كل الذين أقدموا على تسديد المستحقات المتبقية دفعة واحدة.

وأمهلت وزارة السكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» 10 أيام فقط من انعقاد اللقاء، بحر الأسبوع الماضي، للانطلاق في تسليم عقود المكتتبين المعنيين بالعملية ممن قاموا بإجراءات شراء شققهم واستوفوا كافة الشروط الضرورية التي تم الإعلان عنها، حيث يخص الأمر مكتتبي 32 حيا من أحياء عدل بمختلف الولايات.

وأعلنت الوزارة خلال اللقاء الماضي -حسب مصادر النهار- عن أربعة أحياء جديدة معنية ببيع الشقق لأصحابها «كاش» في كل من ولايتي تيبازة والبليدة، إلى جانب الأحياء الـ29 السابقة، ويتعلق الأمر بكل من حي «سيطروني» 832 مسكن بتيبازة وحي 1652 مسكن بأولاد يعيش و865 مسكن بالصومعة، إلى جانب حي براكني 540 مسكن في البليدة.

وشرعت وزارة السكن في بيع الشقق وفتح المجال أمام المستفيدين لتسديد مستحقات مساكنهم دفعة واحدة قبل أسابيع قليلة، حيث أمرت الحكومة بضرورة تسوية وضعيات كافة الشقق وتسليم العقود لأصحابها بالنسبة لكل الصيغ، انطلاقا من المساكن الاجتماعية التي فتح فيها المجال أمام الراغبين في شرائها للتقدم إلى الجهات المعنية وتقديم الوثائق اللازمة لذلك.