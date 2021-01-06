تسليم المحطة البحرية الجديدة لعنابة خلال 2021

أفادت مؤسسة ميناء عنابة، أن تسليم المحطة البحرية الجديدة، سيكون “خلال السنة الجارية”، لتستأنف بذلك خدمة النقل البحري للمسافرين بالميناء.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية،نقلا عن مسؤولين، أن”تسليم شطر أول من المشروع يتمثل بالطابقين الأول والثاني الخاصين بالمسافرين نهاية الثلاثي الأول.

وسيتم تسليم الشطر الثاني والأخير المتضمن الطابق الثالث الخاص بخدمات التسوق والتنزه والراحة والإطعام خلال السداسي الثاني من السنة الجارية”.

ويجري حاليا –يضيف المسؤولين- استكمال الأشغال الثانوية التي بلغت 84 بالمائة، بالطابقين اللذين سيمكنان من استئناف خدمة النقل للمسافرين بالميناء.

وأضاف المصدر، أن حاليا يتم إنجاز المحطة البحرية الجديدة لعنابة على مساحة 8000 متر مربع بطاقة استيعاب تقدر بـ100 سفينة سنويا.

وتنقل هذه السفن،أكثر من 240 ألف مسافر سنويا،و300 مركبة مقابل 16 ألف مسافر سنويا،تمثل طاقة استيعاب المحطة البحرية القديمة للميناء.