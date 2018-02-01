تسليم المحطة الكهربائية الجديدة بوهران شهر ماي المقبل

تتواصل بولاية وهران التجارب على مستوى المحطة الكهربائية الجديدة التي ستستلمها مدينة وهران في الأشهر القليلة القادمة.

وبحسب مديرية الطاقة لولاية وهران، فإنّ المحطة تقدر طاقتها الإجماليةبــ446 ميغاواط والتي ستساهم في تغطية العجز الحاصل.

تقع المحطة الجديدة ببلدية بوتليليس على مساحة تقدر بــ20 هكتارا غرب ولاية وهران.

ستشهد الطاقة الكهربائية بولاية وهران إرتفاعا في النسبة بأكثر من 1640 ميغاواط بعد التشغيل النهائي لمحطة بوتليليس.

بناء المحطة الجديدة تم بالشراكة مع الشركة الأمريكية “جينيرال إلكتريك”الدولية والشركة الفرنسية”سيجيلاك ساس” منذ العام 2012.

تحتوي محطة بوتليليس مولدات توربينية وهي من ضمن 4 محطات تضمن توليد الطاقة بوهران.