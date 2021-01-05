تسليم المفاتيح بموقع 488 مسكن “LPP” برغاية يوم الخميس

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الثلاثاء، أنها ستكمل عملية تسليم مفاتيح سكنات الترقوي العمومي.

وأفادت المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن عملية تسليم المفاتيح ستخص موقع 488 مسكن ترقوي عمومي ببورعدة الرغاية.

ودعت المؤسسة المكتتبين المعنيين التقرب من المديرية الجهوية وسط شرق الكائن مقرها بولاية بومرداس.

وأوضحت ذات المؤسسة، أن تسليم المفاتيح سيكون مبرمجا إبتداء من يوم الخميس 07 جانفي بمقر المديرية على الساعة 13:00.

كما يتوجب حضور المعني بالأمر فقط مع ضرورة إرتداء القناع الواقي، لاحترام تدابير إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به.