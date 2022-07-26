تسليم المفاتيح “عدل”.. حلم لم يتحقق لـ2200 مكتتب ببوينان

ينتظر المكتتبون المستفيدون من سكنات “عدل” في المدينة الجديدة بوينان، خاصة موقع 2200 وحدة سكنية 1 و2، تسلم شققهم. خاصة بعد الموعد الذي أعلنت عنه وزارة السكن، والمتعلق ببداية 5 جويلية المصادف لعيدي الاستقلال والشباب. حيث طالبوا الجهات المعنية على غرار مصالح المدينة الجديدة لبوينان، بالإسراع في وتيرة استكمال الأشغال المتبقية التي أوكلتها إياها وكالة عدل.

وفي اتصال مع احد المكتتبين والذي يعتبر من ممثلي موقع 2200 مسكن في بوينان. الذي كان من المقرر تسليمه بداية من 5 جويلية أوضح لنا أن المشكل الآن عند مصالح المدينة الجديدة. التي وعدتنا بحله بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف المتحدث إلى أن المشاكل لم تنته في موقع 2200 مسكن 1 و2، فالطرقات، وخاصة طريق المدخل الرئيسي لم يكتمل بعد. والتي لا يمكن دونها تسليم المفاتيح وإطلاق الشطر الرابع. إلى جانب السرقة التي طالت بعض الإيلوات في الموقع، حيث من شأنها أن تخلق تعطل في عملية التسليم إلى أجل آخر. وكذا مصالح سونلغاز التي لم تكمل أشغالها رغم التعليمات الصارمة التي أصدرها وزير السكن محمد طارق بلعريبي.

في حين، برمجت وكالة “عدل” موقع 2200 مسكن، من أجل تسليم المفاتيح لهم بداية من 5 جويلية المنصرم. لكن بسبب تماطل وتقاعص الجهات المعنية باستكمال ما تبقى من المشروع حال دون ذلك. الأمر الذي جعل تحقق حلمهم الذي دام أكثر من 8 سنوات يتأجل. وينتظر، المكتتبون بفارغ الصبر تسليم مفاتيحهم ودخول بيوتهم، بعد وقت طويل من معاناتهم مع الكراء والضيق.

ووقف شهر جوان الماضي، المدير العام لوكالة فيصل زيتوني على تقدم مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولاية البليدة. وهذا بعدد من المواقع على غرار موقع 1- 1100 ، موقع 2- 1100 ببوينان الذي كان من المقرر تسليمه بداية من جويلية.