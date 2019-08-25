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تسليم المهام بين بوهدبة وأونيسي بوزارة الداخلية

الوطني
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تسليم المهام بين بوهدبة وأونيسي بوزارة الداخلية
بقلم نسرين محفوف

تم تسليم واستلام المهام بين المدير العام السابق للأمن الوطني، قارة بوهدبة، والمدير العام الجديد،  أونيسي خليفة.

وجرى حفل تسليم واستلام المهام، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية، وبحضور وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون.

وقد وقّع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس السبت، مرسوما بإنهاء مهام بوهدبة من على رأس جهاز الأمن الوطني.

وشغل المدير العام الجديد للأمن الوطني، عدة مناصب، آخرها مدير شرطة الحدود.

وحمل سنة 2011 رتبة مراقب شرطة، وهي أعلى رتبة في جهاز الأمن الوطني.

وبعد سنة من ذلك التاريخ، غادر خليفة أونيسي جهاز الأمن الوطني سنة 2012، بعد إحالته على التقاعد.


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