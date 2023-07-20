تسليم النسخة النادرة من المصحف العثماني إلى شيخ الزاوية البكرية

سلمت اليوم وزيرة الثقافة والفنون مولوجي صورية، النسخة النادرة من المصحف العثماني إلى شيخ الزاوية البكرية بتمنطيط وأعيان من ولاية أدرار.

وحسب بيان للوزارة، تم تسليم المصحف الشريف بعد أن تم ترميمه من طرف خبراء من المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمخطوطات.

والمخطوط هو عبارة عن مصحف يعود تاريخ نسخه إلى سنة 727 ه الموافق لــ 1349 ميلادي. وقد تم ترميمه وفقا لأحدث الأساليب العلمية المعتمدة.

ويندرج هذا العمل في إطار مساعي وزارة الثقافة والفنون الموجهة للتكفل بالمخطوط والوثائق التاريخية النادرة التي تحوز عليها عديد الخزائن بمختلف أنحاء الوطن.

كما يعكس حرص الوزيرة على إعادة الإعتبار لارثنا الوثائقي وكذا المخطوطات التي تتوفر عليها مكتباتنا وخزائننا.

وكانت الوزيرة قد وعدت في زيارتها لمكتبة وخزائن الزاوية البكرية بتمنطيط بأدرار خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية بترميم المصحف.

و أعطت على اثر ذلك، توجيهاتها لمصالح المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمخطوطات للتكفل به وترميمه.