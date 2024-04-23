تسليم الهوية الرقمية للمواطنين قبل نهاية 2024

كشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، رضوان محفوظي، عن الشروع في تسليم الهوية الرقمية للمواطنين قبل نهاية سنة 2024.

وأوضح محفوظي لدى نزوله ضيفا على برنامج”مستقبل تاك” للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الهوية الرقمية تعمل بصفة آمنة ومؤمنة. نظرا لأنها مبنية على أساس المعلومات البيومترية المدرجة في بطاقة التعريف الإلكترونية البيومترية.

كما أشار أيضا أن هذه الهوية الرقمية ستسمح لقطاع الداخلية وكل القطاعات الأخرى أن تعمم الخدمات الرقمية عبر الانترنيت لكل مواطن.

كما أبرز محفوظي قائلا أن المواطن سيلج إلى هذه الخدمات بصفة آمنة وبسيطة عن طريق الهاتف النقال.

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