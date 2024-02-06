كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته البروفيسور عدة بونجار، أنه سيتم بدءا من الأسبوع القادم الشروع في تسليم بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا .

ويأتي هذا تنفيدا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته.

وأوضح رئيس اللجنة خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، “أنه يكفي للمريض بالسرطان غير المؤمن اجتماعيا تقديم شهادة طبية تثبت اصابته بمرض السرطان للحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.”

وكان رئيس الجمهورية قد ألزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال مراسم تنصيب اللجنة بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان، غير المؤمّن عليهم اجتماعيا، ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.

كما أمر الرئيس، أيضا، بالتكفل بالمرضى فور وصولهم إلى المشافي، مع اتخاذ كل الإجراءات العلاجية بشتى الوسائل، وتوفير المستلزمات الطبية من كواشف مخبرية وأدوية، كسرا لكل الإجراءات البيروقراطية.

وللإشارة، نصب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحتها التي تم استحداثها بموجب مرسوم رئاسي بالإضافة إلى مرسوم آخر يحدد تشكيلتها.