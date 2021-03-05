تسليم تشكيلة الحكومة الجديدة للبرلمان من طرف رئيس الوزراء الليبي

أعلن مكتب رئيس الحكومة الليبي المكلّف عبد الحميد دبيبة، عن تسليم تشكيلته الحكومية إلى مجلس النواب قبل جلسة ثقة.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة، فإن البرلمان يستعد لعقد جلسة محتملة في مدينة سرت الإثنين المقبل لبحث حكومة وحدة جديدة.

ونشر مكتب دبيبة بيانا يعلن فيه تسليم تشكيلة الحكومة دون ذكر أية أسماء للمرشحين.

وجاء في البيان “إلتزاما بخارطة الطريق المحددة في الإتفاق السياسي، سلمّ دبيبة تشكيلة الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

ووقع الاختيار على دبيبة الشهر الماضي لقيادة الحكومة الجديدة من خلال عملية للأمم المتحدة تستهدف توحيد ليبيا وراء سلطة واحدة .

وتتولى الحكومة قيادة البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في ديسمبر.

وخضع تشكيل الحكومة لمفاوضات مكثفة بين فصائل وساسة منقسمين بشدة، ولم يعلن عن الأسماء التي قدمها لمجلس النواب.

وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب.

والمتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

ومن المفترض، أن تحل الحكومة الجديدة بدلا من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس، ومن السلطات الموازية في الشرق.

وليبيا منقسمة منذ سنوات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وإدارة منافسة في الشرق، حيث تدين السيطرة لقوات شرق ليبيا (لجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

ومن المتوقع أن يبحث البرلمان تشكيل حكومة دبيبة في سرت