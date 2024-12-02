تسليم جائزة أحسن أطروحة دكتوراه إفريقية في القانون الدستوري

تم اليوم ،الإثنين، بالمحكمة الدستورية، مراسم احتفالية تسليم جائزة أحسن أطروحة دكتوره إفريقية في القانون الدستوري.

وتم تنظيم هذه الجائزة من طرف الأمانة العامة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية. للأستاذة كيلالي زهرة- جامعة وهران 2 وهذا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.

هذه الجائزة تؤشر إلى جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، وإسهاماتها القارية.

كما كان هذا الحدث الهام، مناسبة لتوقيع اتفاقية تعاون،بين المحكمة الدستورية ممثلة في الأستاذ عمر بلحاج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في الوزير كمال بداري.