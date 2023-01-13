شَاركت عشية أمس وزيرة الثقافة صُورية مُولوجي في مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في دورتها الثالثة. والتي إحتضنتها جامعة غرداية، وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، مستشارو رئيس الجمهورية. والي الولاية والسلطات المحلية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”. بشعار “يناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة”.

وتم تكريم الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى للفئات الأربعة للجائزة. إضافةً إلى لجنة تحكيم المسابقة، التي تتكون من دكاترة دولة وأساتذة في اللسانيات والأنثروبولوجيا الثقافية والأدب. من خريجي الجامعات الجزائرية، وكذا من ممثلي بعض الدوائر الوزارية.

وتهدف هذه الجائزة التي تساهم فيها وزارة الثقافة والفنون. إلى تحديد مبادئ وآليات تعزيز وتطوير اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية. من خلال تعزيز الإنجازات الأدبية والمعرفية في جميع المتغيرات اللغوية الأمازيغية المستخدمة في الجزائر، من أجل تشجيع البحث والإبداع. والسعي الدائم لإثراء هذه اللغة من خلال إبراز النوعية والعمل على نشرها والترويج لها.