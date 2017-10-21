تنظم وزارة الإتّصال، سهرة الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة.

تزامنا مع إحياء لليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الاتصال.

و جاء في البيان “في إطار جائزة رئيس الجمهورية للصّحفي المحترف بعنوان: “حفاظ على البيئة.. مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الإجتماعية”.

سيتم بالمناسبة “تسليم الجوائز تتويجا للأعمال الصحفية المتميّزة

على اختلاف أنواعها، بما فيها الصّورة الفوتوغرافية والصحافة الإلكترونية”.