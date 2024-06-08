أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، على مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”.

وكرم أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهدية متمثلة في كتاب يؤرخ لنضالات هذه الفرقة الفنية المجاهدة ومساهماتها الكبرى في الثورة التحريرية الخالدة. وتسلم الهدية نيابة عنه، الوزير الأول نذير العرباوي.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للفنان المصادف للـ 08 جوان، والتي تنظمها وزارة الثقافة والفنون تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك، تجسيدا لحرصه الدائم على ترقية الثقافة ومكانة الفنان وتشجيع البحث والإنتاج في مختلف الفنون. وخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية وترقيتها مثلما تعهد به في التزاماته الـ 54.

وتشمل جائزة رئيس الجمهورية تكريم الفائزين الأوائل في العديد من المجالات الفنية والأدبية، في الرواية والشعر. والأداء المسرحي، والكتابة المسرحية، والأعمال الموسيقية، والسينما وكذا الفنون التشكيلية.

وتمثلت قائمة الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب لسنة 2024 في الجزائر فيما يلي:

فئة الرواية: أمواج دواس، وفئة الشعر: فاطمة الزهراء غربي، والمسرح: سيف الدين بن دار، والكتابة المسرحية: شعيب كوكي.

والموسيقى:منصور طواهرية، والفنون الغنائية وفن الرقص: محمد لمين نية. والفن التشكيلي: محمد العربي بن عثمان مغيث، والسينما والسمعي البصري: يوسف دبيحي.

وحضر هذه التظاهرة بالإضافة إلى وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي. المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي. وعدد من أعضاء الحكومة.