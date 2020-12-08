تم مساء اليوم الثلاثاء، تسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري، ففي الرواية عادت الجائزة الأول للروائية صباح مدرق حول إصدارها “وطن.. مع وقف التنفيذ”.

أما في الشعر عادت الجائزة الأولى للشاعر رابح فلاح لديوانه “.. يترجم النار بالماء”،

بينما في المسرح/ أداء، عادت الجائزة الأولى لثيزيري بن يوسف في مونولوج بعنوان “موندارم العازفة”.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم مسابقة وطنية لنيل” جائزة علي معاشي” لفخامة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب،

أين دعت المبدعين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة بتاريخ 01 جانفي 2020، و الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفات المشاركة قبل 31 مارس 2020.