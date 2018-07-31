تسليم جثث رضع بعلب كارتون أمر عادي ومعمول به بكافة المستشفيات!!!

اللجنة الوزارية الموفدة إلى مستشفى أول نوفمبر بوهران تغلق الملف

أكدت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بعد إيفادها للجنة تحقيق وتقصي حول قضية الرضيع المتوفى الذي تم تسليم جثته لذويه داخل علبة كارتون بمستشفى اول نوفمبر بالأمر العادي.

وأن الإجراء المعمول به على مستوى كافة المستشفيات الجامعية مديرية الصحة بوهران.

وحسب مصادر مطلعة أكدت بخصوص القضية التي أثارت جدلا كبيرا بعد تداول فيديو تسليم جثة الرضيع المتوفى بمصلحة التوليد التابعة لمستشفى اول نوفمبر الجامعي لوالده داخل علبة كرتون على صفحات التواصل الاجتماعي.

أن اللجنة الوزارية الموفدة الى المؤسسة الإستشفائية قد أغلقت الملف بعد الانتهاء من التحقيق بالرغم من الاستياء والغضب الكبيرين اللذين خلفهما الفعل الذي وصفه كافة المواطنين عبر ولايات الوطن.

وحتى بعض المنتمين للسلك الطبي بغير الإنساني والمهين وإن كان قد تم عن طريق الخطأ كما صرح مسؤولون بمصلحة الطب الشرعي للمستشفى ذاته.

إلى جانب مصلحة التوليد في اعتراف صريح بعدم جواز تسليم جثة طفل لأهله بعلبة كارتون خاصة بادوية استشفاءية.