تسليم جناح التوسعة للمؤسسة المتخصصة الأم والطفولة بباتنة قبل نهاية 2019

قام صباح اليوم والي باتنة، فريد محمدي، بزيارة لمشروع انجاز جناح التوسعة للمصالح الاستشفائية بالمؤسسة المتخصصة الأم والطفولة ” مريم بوعتورة”.

وحسب ما ورد عن مصالح الولاية، فقد أكد الوالي أن المشروع، والذي خصص له غلاف مالي قدره 10 ملايير سنتيم، يتم استلامه قبل نهاية العام الجاري.

وطالب المؤسسات المكلفة بالإنجاز، بضرورة تدعيم الورشات بالآليات والعمال.

كما دعا مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، بدراسة إمكانية توسيع المشروع، وذلك لربح المساحات غير مستغلة وتخفيف الضغط عن عيادة الطفل والأم.