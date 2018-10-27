تسليم حوالي 5900 بطاقة فلاح مغناطيسية بقالمة

تم تسليم ما مجموعه 5900 بطاقة فلاح مغناطيسية، لفائدة ناشطين في القطاع الفلاحي في مختلف الشعب بولاية قالمة وذلك منذ انطلاق العمل بهذه البطاقة نهاية 2014.

وبحسب رئيس الغرفة الفلاحية المحلية عمار لحديدي أن هذا العدد من البطاقات تم تسليمه على عدة مراحل للفلاحين

الذين سبق لهم تقديم طلباتهم للاستفادة من البطاقة المغناطيسية.

موضحا بأن عملية استلام الملفات ما تزال مفتوحة أمام كل الراغبين في الحصول على هذه البطاقة المهنية .

وصرح أن البطاقات المسلمة لحد الآن هي من أصل 8132 بطاقة فلاح مغناطسية منجزة استلمتها الغرفة الفلاحية بولاية قالمة منذ بداية العملية على المستوى الوطني نهاية2014.

موجها في ذات السياق نداء للفلاحين الذين أودعوا ملفات تجديد بطاقتهم في وقت سابق للتقرب من مصالح الغرفة للحصول على هذه الوثيقة العصرية الخهاصة بهم.

وإستنادا لذات المسؤول فإن الغرفة الفلاحية لولاية قالمة تحصي ما مجموعه 15يتوفرون على كامل الشروط المحددة قانونا و منخرطين في السجل الفلاحي.

مشيرا إلى أن ما مجموعه 14ألف و 945 فلاحا من الذين تم إحصاؤهم ما زالوا يحوزون على البطاقة القديمة المعتمدة منذ أكثر 20 سنة .

ودعا رئيس الغرفة الفلاحية كل الفلاحين بالولاية إلى التقرب من مصالح الغرفة من أجل تحيين ملفاتهم وإيداع الوثائق اللازمة للاستفادة من مزايا البطاقة المغناطيسية.

وهي التي تحتوي على كامل البيانات الشخصية للفلاح أو المربي كما توفر لهم العديد من الإمتيازات والإستفادة ضمن برامج الدعم الفلاحي المختلفة.