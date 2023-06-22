قناة النهار تسليم دفاتر تقييم المكتسبات لأولياء التلاميذ بقلم قناة النهار نشر في 22 جوان 2023 - 15:32 تربية شارك غرِّد أرسل 51 0 تسليم دفاتر تقييم المكتسبات لأولياء التلاميذ </ رابط دائم : https://nhar.tv/Ltsnf اقرأ أيضا ميلة: نتيجة تشييد السكنات على حافة الأودية .. خسائر باهظة في الممتلكات والتجهيزات قناة النهار 15 جوان عبد الوهاب زياني: على الدولة أن تدعم الفلاح لإستغلال الطاقة الشمسية قناة النهار 05 جوان السـ.ـجن للغشاشين..التلاميذ يركزون على المكتسبات وتفادي الغش قناة النهار 03 جوان لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة : مسلم أناتوف كان يراجعلنا في الأكاديمية قناة النهار 12 جوان وسيم قويدري: مشكلة صيدال مشكلة هيكلة وليس تسيير وهناك إطار ترك الشركة من أجل 10000 دج قناة النهار 12 جوان صريح جدا: هل يطّلع الجزائريون على القيمة الغذائية للأطعمة قبل إستهلاكها .. قناة النهار 15 جوان وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق إمتحانات البيام من متوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت قناة النهار 05 جوان والي وهران :" نسبة أشغال مصنع فيات تجاوزت الـ 60% وسيتم استلامه نهاية هذه السنة" قناة النهار 13 جوان الرئيس تبون يؤكد من موسكو: 85% من رأس المال الوطني اليوم بين أيادي الخواص قناة النهار 14 جوان إنطباعات المترشحين في اليوم الثالث من إمتحانات شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 07 جوان