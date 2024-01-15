تسليم رسائل المهام للمدراء العامين لوزارة المالية

أشرف وزير المالية لعزيز فايد، على مراسم تسليم رسائل المهام، والتي تتضمن عقود الأهداف والأداء، للمدراء العامين لوزارة المالية.

وأكد فايد بهذه المناسبة، على “الأهمية البالغة التي يمثلها حدث التسليم الرسمي لرسائل المهام”. “باعتباره معلما هاما في تحقيق النهج الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز أداء مختلف المصالح الوزارية”. حيث “تتضمن هذه الأخيرة تفاصيل المهام المحددة لكل هيكل من هياكل وزارة المالية، مدعوم بعقود الهدف والأداء (COP)”.

كما أشار وزير المالية إلى أن “رسائل المهام تعد وثيقة إستراتيجية تحدد محاور أولويات العمل والأهداف المرسومة ومؤشرات قياس النتائج المراد تحقيقها”. و”بذلك تصبح مؤشرات قياس النتائج معايير ملموسة لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه وضمان تحقيق الأهداف المسطرة”.

وأكد فايد أن هذا اللقاء “لا يجسد الالتزام بالأداء فحسب، بل يرمز أيضا إلى الرغبة في خلق رابط وثيق بين رؤية الحكومة والأهداف الوزارية والإجراءات التنفيذية داخل وزارة المالية”. مشيرا إلى أن “رسائل المهام تعد إطارا صارما ومتماسكا لتوجيه مختلف الأعمال الوزارية”.

وأكد فايد أن “الهياكل المدمجة بالفعل في عملية الميزانية الجديدة تتقارب بشكل طبيعي نحو إطار الإدارة القائمة على الأداء على النحو المحدد في القانون الأساسي لقوانين المالية (LOLF). أما بالنسبة للهياكل الأخرى, يتضمن تصميم عقود الأداء تحديد الأهداف وفقا لمهامها المحددة مسبقا”.

كما شجع الوزير على التعامل مع التحديات المرتبطة بتحديد الأهداف والمؤشرات للهياكل. التي لا يوجه عملها بشكل مباشر نحو توفير الخدمات العامة.