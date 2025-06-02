تسليم عقد امتياز لشركة صينية لإنشاء مصنع للحديد والصلب بالجزائر

أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الاثنين، بمقر الوكالة، على تسليم عقد الامتياز للمؤسسة الصينية “JINGDONG STEEL”، تحصلت بموجبه على عقار اقتصادي لإنشاء مصنع لإنتاج الحديد والصلب بالجزائر على مساحة 36 هكتاراً.

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، سيتم تجسيد هذا المشروع المهيكل بالمنطقة الصناعية “ذراع الحاجة” بولاية المسيلة. بقدرة إنتاجية إجمالية تقدر بـ 500 ألف طن سنويا من الصفائح الفولاذية والأنابيب الفولاذية بمختلف أنواعها.

كما سيُجسد المشروع على مرحلتين، إذ سيتم في المرحلة الأولى إنشاء خط لإنتاج الصفائح الفولاذية بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا.

في حين سيتم في المرحلة الثانية تطوير وحدة لتصنيع الأنابيب الفولاذية بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا.

وسيسمح هذا المشروع، الذي سيشكل قاعدة صناعية محورية للصلب والأنابيب المستخدمة في مجال البناء في شمال إفريقيا. بتوفير 1114 منصب شغل مباشر و ألفي (2000) منصب شغل غير مباشر. مع ضمان نقل التكنولوجيا والخبرات في هذا المجال بإنشاء مركز للتدريب في المهن المرتبطة بالحديد والصلب.

ويعتمد إنتاج المشروع، الذي تقدر قيمته ب 500 مليون دولار، على المواد الخام المنتجة محليا بنسبة 80%.

وسيتم توجيه 50% من إنتاج المصنع للسوق المحلية و50 % للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، تقدمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالشكر الجزيل لوالي المسيلة، نجم الدين طيار. وكل الإدارات المعنية بالملف على المستوى المحلي، على مساهمتهم الكبيرة في استكمال إجراءات منح الامتياز. وأعربت عن تطلعها للتنسيق أكثر من أجل متابعة التجسيد الميداني لهذا المشروع المهيكل.