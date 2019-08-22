أشرف وزير العمل تيجاني حسان هدام، على تسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، بقالمة.

ويأتي هذا في إطار رفع نسبة توظيف هذه الفئة على مستوى القطاع إلى 1.5٪.

كما تم تسليم قرارات الاستفادة من المحلات الشاغرة، لفائدة الشباب المستثمرين أصحاب المؤسسات المصغرة.

ونوه الوزير، بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، واصفا إياهم بذوي القدرات الخاصة، الذين يتميزون بالإرادة والإصرار من أجل مواجهة الإعاقة.

وأضاف أن الاعاقة لم تمنعهم من أداء الأعمال الموكلة لهم، مبرزا مساهمتهم في بناء وطننا الجزائر، الذي يحتاج جميع أبنائه.

أما بخصوص قرار الوزير الأول بمنح المحلات الشاغرة للشباب المقاول، أكد هدام أن القرار سيساهم في حل مشكل العقار والمقرات.

إضافة إلى تسهيل عملية توسيع النشاط بالنسبة للمؤسسات القائمة والناجحة.

كما سيسهل كثيرا استحداث مثل هذه المؤسسات التي تساهم في تطوير الاقتصاد وخلق مناصب الشغل.