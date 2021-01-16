تسليم عقود 55 ألف مسكن “عدل” قبل 15 مارس

المدير العام للوكالة محمد طارق بلعريبي يأمر إطاراته بالإسراع في تسويتها

أمر المدير العام لوكالة “عدل“، إطاراته، أمس، بالإسراع في تسوية عقود مساكن “عدل 1″، قبل تاريخ 15 مارس المقبل.

وجاء ذلك خلال لقاء تقييمي عقده، أمس، المدير العام لوكالة “عدل”، محمد طارق بلعريبي، مع المديرين المركزيين والجهويين للوكالة، وهو اللقاء الذي حضره المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، والمدير المركزي لتنفيذ العمليات، ومدير الدراسات والمدير المكلف بالعقود، والمديرون الجهويون لوكالة “عدل”.

وخلال اللقاء، أمر مدير عام وكالة “عدل” بضرورة التنسيق مع مديري المشاريع في مختلف الولايات، من أجل الشروع في تسوية عقود الأوعية العقارية التي تنجز فوقها مساكن “عدل”، لتفادي التأخير في تسليم عقود المستفيدين.

ووجّه بلعريبي، أيضا، تعليمات بتسوية ملف العقود النهائية لبرنامج “عدل 1″، الذي يخصّ 55 ألف مستفيد من هذه الصيغة.

وحدّد مدير عام وكالة “عدل” تاريخ 15 مارس القادم، كآخر أجل لتسوية تلك العقود ومنحها لأصحابها.

وفي نفس اللقاء، شدّد مدير عام وكالة “عدل” على وجوب تسريع وتيرة الأشغال وتفادي التأخر في عمليات الإنجاز، إلى جانب ضرورة احترام الآجال التعاقدية، بهدف تسليم المساكن في آجالها المحددة.

وفي هذا الإطار، استمع المسؤول الأول في وكالة “عدل”، إلى عرض عن نِسب تقدم الأشغال في مختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار الموزّعة عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة تلك التي انطلقت فيها الأشغال سنة 2020.

وبشأن المشاريع التي انطلقت حديثا، فقد دعا بلعريبي، مدير الدراسات في وكالة “عدل”، إلى تسريع الدراسات في المشاريع التي تمّ إطلاقها مؤخرا.