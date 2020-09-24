تسليم قاصرتين مختفيتين إلى ذويهما بعد تحريضهما على الحرقة بوهران

نجحت عناصر من أمن سيدي البشير بوهران، من استرجاع قاصرتين كانتا محل بحث بعد الابلاغ عن اختفائهما من قبل ذويهما.

وذلك بعد أن قام 4 اشخاص باستدراجهما لخوض مغامرة ابحار سري نحو الضفة الأخرى، ليتم مباشرة تحريات البحث عن القاصرتين بعد شكوى تلقاها ذات العناصر من والديهما تفيد باختفائهما الغامض.

وعقب استغلال كافة الوسائل التقنية تبين أن القاصرتين تم تحريضهما على الحرقة، وبعد استصدار إذن بتمديد الإختصاص صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الى ولاية مستغانم

تم العثور على القاصرتين فيما تم توقيف المتورطين في تحويلهما، لتسفر عملية تفتيش مسكن المتورط الرئيسي عن استرجاع مبلغ 264000دج إلى جانب 2050 أورو وسلاح ابيض من الحجم الكبير وقارورة غاز مسيلة للدموع.