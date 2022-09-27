تسليم قرابة 30 ألف سكن عدل في الفاتح نوفمبر المقبل

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسليم قرابة 30 ألف من السكنات بصيغة عدل. شهر نوفمبر المقبل. بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة.

كما عقد اليوم الثلاثاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، لقاءا تقنيا حضره المديرين المركزيين. ومدير تسيير العمليات مدير الصفقات مدير الدراسات المدير الجهويين عنابة، الجزائر شرق الجزائر غرب، قسنطينة، وهران، تيارت وسطيف.

كما جاء اللقاء تنفيذا لتوجيهات وزير السكن محمد طارق بلعريبي، من أجل بعث المشاريع وتسريع وتيرتها بمختلف ولايات الوطن .

في حين، ألح المدير العام لوكالة “عدل”، على ضرورة التنسيق اكثر والإلتزام بتعليماته. مع تسريع مختلف الإجراءات الإدارية للإعلان عن باقي المشاريع التي لم تنطلق بسبب اجراءات الدراسات. حيث دعا زيتوني، إلى تسريعها والإنتهاء منها من أجل الإعلان عن الانطلاق في المشاريع ميدانيا.

واستمع، زيتوني، إلى عرض مفصل عن المشاريع المنطلقة مؤخر الخاصة بأصحاب الملفات المقبولة وعن تقدم الأشغال بالسكنات المبرمجة للتسليم في السداسي الثاني من السنة الجارية.

ومن جهة أخرى وجه المسؤول الأول في وكالة عدل، تعليمات صارمة للمديرين الجهويين من اجل الصرامة في متابعة الاشغال. واحترام جودة ونوعية السكنات مع رفع التحفظات التي قد يسجلونها. مؤكدا على تسريع أشغال الربط بمختلف الشبكات، مشيرا أن الوكالة لن ترضى بتسليم سكنات بدون كهرباء وغاز وماء.