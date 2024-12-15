 تسليم كشوف النقاط هذا الخميس.. وهذه العلامات التي تحصل عليها التلاميذ

من المنتظر أن يستلِم التلاميذ كشوف النقاط الخاصة بالفصل الأول،هذا الخميس بداية من الساعة التاسعة صباحاً. عبر جميع المؤسسات التربوية وفي الأطوار التعليمية الثلاثة“ابتدائي متوسط وثانوي”.

وقد تراوحت نقاط التلاميذ في هذا الفصل بين المتوسطة والممتازة، حسب تصريحات بعض الأساتذة الذين تحدثت إليهم “النهار أون لاين”.

والمُلفت هذه السنة حسب تصريحات الأساتذة. هو تسجيل نقاط ممتازة في المواد العلمية، على غرار الرياضيات، الفيزياء والعلوم في التعليم الثانوي.

إضافة إلى تسجيل نقاط جيدة في مادة اللغة الانجليزية في جميع الأطوار خاصة الطور المتوسط.

وبالنسبة للأقسام النهائية، فقد تفاوتت العلامات خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين ينتظرهم امتحان بكالوريا هذه السنة. وأرجع الأساتذة السبب إلى عدم اهتمام التلاميذ بالامتحانات، حيث أن تركيزهم ينصب حول امتحان البكالوريا فقط، المقرر شهر جوان المقبل.

وبالعكس من ذلك، فإن تلاميذ الرابعة متوسط تحصلوا على علامات جيدة في معظم المواد، باعتبار أن هذه النقاط ستساعدهم للانتقال إلى الطور الثانوي.