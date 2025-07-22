تسليم كشوف النقاط وشهادات النجاح لحاملي البكالوريا غدا الأربعاء

أعلنت مديرية التربية لولاية الجزائر الغرب، اليوم الثلاثاء، أن عملية تسليم كشوف النقاط وشهادات النجاح بالنسبة للمترشحين الأحرار ستكون يوم غد الأربعاء 23 جويلية 2025.

وجاء في بيان المديرية “ليكن في علم المترشحين الأحرار التابعين لمديرية التربية الجزائر غرب الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2025. أن عملية تسليم كشوف النقاط وشهادات النجاح ستكون يوم غد الأربعاء 23 جويلية 2025 بمتوسطة شرشالي بوعلام - الشراقة. بداية من الساعة 08:30 صباحا إلى غاية 15:00 مساء”.

كما أشارت المديرية أن تسليم الشهادة وكشف النقاط يكون للمعني شخصيا والذي يجب أن يكون مرفوقا. ببطاقة الهوية ( بطاقة التعريف الوطنية – رخصة السياقة – جواز السفر).

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