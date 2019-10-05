 تسليم كل سكناتLSP وعدل1 وLPA القديمة قبل نهاية 2019

أعطى وزير السكن و العمران و المدينة كمال بلجود تعليمات تقضي بتوزيع كل السكنات المصنفة في البرامج القديمة قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار اونلاين”نقلا عن مصادر فإن تعليمات المسؤول الأول قد ركزت بالأساس على ضرورة توزيع هذه البرامج على أصحابها بصورة عاجلة

وشدد الوزير في إجتماعه مع مدراء دواوين الترقية و التسيير العقاري و مدراء السكن ومسؤولي عدل ومدراء التجهيزات بإعطاء أولوية لهذه المشاريع.

وجاءت برامج الترقوي المدعم القديمة و برنامج التساهمي الاجتماعي و برنامج عدل1، على رأس المشاريع التي شدد عليها بلجود.

وأعطى ذت المسؤول مهلة نهاية السنة الجارية و السداسي الأول من السنة المقبلة كأخر اجل لتسليهم هذه المشاريع.

وأفادت مصادر النهار بأن وزير السكن قد أكد لمسؤولي قطاعه بأن الإنتهاء من البرامج القديمة سيمكنهم من التفرغ للبرامج الجديدة و انجازها في وقتها المحدد.

وحسب ذات المصدر فإن عدد السكنات المصنفة ضمن البرامج القديمة و التي لم يتم توزيعها بعد يصل إلى 15 ألف وحدة.