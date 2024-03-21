تسليم محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت في ديسمبر 2024

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ببجاية أن عملية تسليم مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت ببلدية توجة،على بعد 40 كلم غرب بجاية، ستكون في ديسمبر 2024.

وأكد حشيشي أنه بالرغم من المخاطر الطبيعية، المتمثلة أساسا في الاضطرابات الجوية الأخيرة. التي أثرت سلبا على تقدم المشروع والصعوبات المرتبطة بالتضاريس الوعرة بالمنطقة. نجحت فرق العمل بعين المكان في رفع تحدي التكيف مع هذه الأوضاع، معربا عن ارتياحه إزاء الديناميكية. التي تميز ورشة المشروع وكذا التجند والإرادة التي أبداها العاملون بالموقع.

كما نوه حشيشي “بكفاءة وقوة” فرق العمل، وأكد لهم “دعم ومساعدة” مجمع سوناطراك لهم.

ويسجل هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في 14 جوان 2022، نسبة تقدم محسوسة بأكثر من 50 بالمائة. فيما تعلق بأشغال الهندسة المدنية الكبرى وتهيئة الموقع. بحيث تمت تسوية كتلة جبلية بمساحة أكثر من 5 هكتارات، تم على مستواها. تنصيب عدد من المنشآت أضحى جزء كبير منها جاهز لاستقبال التجهيزات الضرورية، حسب المسؤولين على ورشة المشروع.

وفي ذات السياق أكد حشيشي “التسليم القريب” لهذه التجهيزات التي سبق إرسال طلبيات بشأنها. سيما المرشحات وأغشية التناضح العكسي (اوسموز) وغيرها، والتي تشكل القلب النابض لهذه المحطة. مما يستدعي حسبه” تسريع وتيرة انجاز الأشغال من اجل استقبالها”.

محطة تيغرمت تمون 52 بلدية ببجاية بالماء الشروب

ويمتد هذا المشروع المسجل في إطار المخطط الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة خمس ولايات. على مساحة 10 هكتارات، فيما تقدر طاقته الإنتاجية اليومية ب 300 ألف متر مكعب.

وستوجه محطة تيغرمت، لدى وضعها حيز الخدمة، لتموين 52 بلدية بولاية بجاية بالماء الشروب. كما سيتم تخصيص حصة مقدرة ب 50 ألف م3 / يوميا من المياه لفائدة ولاية سطيف. فيما ستستفيد ولاية البويرة من حصة أخرى قدرها 30 ألف م3 / يوميا وبرج بوعريريج من 20 ألف م3 / يوميا.

كما سيسمح تشغيل هذه المحطة مستقبلا بتحويل مياه سدي تيشي (173 مليون م3) ولكحل (30 مليون م3). لري المساحات الفلاحية بمنطقة الصومام وسهل الأصنام.

يشار أن المدير العام لسوناطراك أشرف بالمناسبة على تفقد ومعاينة بعض هياكل المجمع بالولاية. مع الوقوف على سير العمل على مستواها.

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