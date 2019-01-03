سيتم تسليم، مركز مكافحة السرطان 140 سرير، ببشار، خلال الثلاثي الأول من 2019.

وحسب بيان ولاية بشار، فقد عاين، اليوم الخميس، الوالي، أحمد مباركي، مستشفى مكافحة السرطان 140 سرير، والذي انتهت به الأشغال، في انتظار إجراء الاختبارات التقنية لمختلف الشبكات، زيادة على اقتناء الأجهزة والعتاد الطبي لمختلف المصالح.

وبالمناسبة، أعطى المسؤول الأول بالولاية، تعليمات صارمة، للقائمين على المشروع، من أجل الانتهاء من جميع الشبكات، وتسليمه في أقرب الآجال.

وأشارت الولاية، أن المشروع، بلغ نسبة فاقت 97 بالمائة، ومن المنتظر تسليمه قبل نهاية الثلاثي الأول 2019.

وفي سياق معاينة المشاريع السكنية بالولاية، عاين الوالي مشروع المجمع السكني عدل 750 وحدة سكنية الشطر الثاني، أين وقف على نسبة تقديم الأشغال.

وأعطى بالمناسبة تعليمات صارمة، للمقاولة المكلفة بالانجاز، من أجل البدء في أشغال التهيئة الخارجية، وربط المجمع بمختلف الشبكات المتبقية، بعد رفع التحفظات.