تسليم مشاريع جديدة بالجزائر الوسطى قريبا

تجري ببلدية الجزائر الوسطى عملية إنجاز عدة مشاريع تنموية انطلقت مؤخرا على أن يتم استلام بعضها قريبا.منها مشروع تهيئة وتأهيل نفق البريد المركزي الذي سيكون مركزا تجاريا يحتوي على خدمات عصرية. وتخصيص ممرات تربطه بميترو الجزائر ومسالك لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيتم تسليم مشاريع أخرى ذات طابع رياضي وترفيهي ستستلم في الأيام القليلة المقبلة منها فضاء التسلية بملعب عين زبوجة.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، فإن المشاريع التي ستستلم قريبا بعضها شارفت على الانتهاء والاخرى تجاوزت 50 بالمئة من نسبة الانجاز.كأشغال تجديد شبكة الإنارة العمومية بالإنارة الإقتصادية ذات تقنية “LED” عبر إقليم البلدية.وأشفال تهيئة ساحل خميستي، وأشغال تهيئة ساحة الأمير عبد القادر.

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