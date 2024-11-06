تسليم مشروعين لتوسعة ميترو الجزائر في 2026

كشف مدير تطوير المنشآت الأساسية للطرق بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إسماعيل رابحي، أنه سيتم تسليم مشروعين لتوسعة ميترو الجزائر في سنة 2026.

وقال رابحي، أنه من الضروري مرافقة مشاريع البنية التحتية الطرقية بشبكة المواصلات الاخرى من أجل توفير خيارات أوسع للمتنقلين. مذكرا بالمشاريع التي يتم إنجازها حاليا في هذا الإطار. لاسيما أشغال توسعة خط ميترو الجزائر إنطلاقا من محطة عين النعجة باتجاه براقي. والذي انتهت به أشغال الهندسة المدنية ومن المرتقب تسليمه ودخوله حيز الاستغلال مع بداية 2026. في حين ينتظر تسليم خط الميترو الرابط بين الحراش ومطار الجزائر الدولي هواري بومدين بنهاية السنة ذاتها.

وبالنسبة للنقل بالسكك الحديدية، أشار رابحي إلى إنجاز دراسة بخصوص إنجاز خط جديد يربط المدينة الجديدة بوعينان “ولاية البليدة” بمحطة الرويبة مرورا ببوقرة، والأربعاء، ومفتاح وحمادي.

أما فيما يخص النقل بالمصاعد الهوائية، أوضح المتحدث أنه ستتم برمجة مشروعين الأول يتعلق بربط تريولي بشوفالي. بينما الثاني سيربط كل من قصر الثقافة بالقبة.