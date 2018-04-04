تسليم مشروع الترامواي في الثامن ماي المقبل بسطيف

سيتم تسليم مشروع ترامواي مدينة سطيف في الآجال المحددة له أي في ” 8 ماي المقبل”.

حسبما أكده اليوم الأربعاء بسطيف مدير المشروع صلاح الدين بن عبيد.

و أوضح ذات المسؤول، أن كل التدابير و الإجراءات قد اتخذت قصد تسليم المشروع يوم الـ 8 ماي المقبل.

كاشفا كذلك بأن كل مراحل الأشغال قد تقدمت بنسبة “100 بالمائة”، كما أن مرحلة جميع التجارب ستنتهي “خلال الأسبوع المقبل.

أي يوم 10 أفريل الجاري ليكون يوم 11 أفريل من نفس الشهر موعد انطلاق مرحلة سير العربات بدون ركاب .

و طمأن المتحدث بأن المؤسسة المكلفة بالإنجاز ستستمر في عملها المتعلق بتهيئة بعض الأرصفة الموازية على طول الخط.

التي لن تنتهي بها الأشغال بصفة كاملة بعد دخول الترامواي حيز الخدمة .

يشار إلى أنّ، وزير النقل عبد الغني زعلان كان قد أكد خلال زيارة العمل التي قام بها للولاية نهاية جانفي الماضي.

أن ترامواي سطيف “سيدخل حيز الخدمة يوم 8 مايو المقبل” أي تزامنا مع إحياء الذكرى الـ 73 لمجازر 8 ماي 1945 .