تسليم مشروع الطريق السيار الشفة وزرة جزئيا الشهر المقبل

كشف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل، علي حامي انه سيتم تسليم شطر الطريق السيار شفة وزرة الشهر المقبل.

وأوضح حامي خلال زيارة لورشة المشروع أن المؤسسة الصينية التزمت بتسليم الشهر المقبل النفقين اللذين يربطان شفة بالحمدانية.

وقال أن المؤسسة الصينية أكدت أنها ستضاعف مجهوداتها لتسليم النفقين ودخولهما حيز الخدمة في الآجال المحددة.

مشيرا إلى أن استلام النفقين سيساهم في مرونة حركة المرور على هذا المحور.

ووضع حد نهائيا للانسداد الذي يشهده الطريق الوطني رقم 1 خصوصا على مستوى الشفة والحمدانية.