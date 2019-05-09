تسليم مفاتيح أزيد من 530 سكنا ترقويا مدعما بولاية باتنة قريبا

سيتم عما قريب تسليم مفاتيح أزيد من 530 سكنا بصيغة الترقوي المدعم عبر عديد بلديات باتنة.

حسبما أفادت به اليوم الخميس مصالح الولاية، ويتعلق الأمر بتسليم المفاتيح لأزيد من 200 مستفيد ضمن صيغة الترقوي المدعم.

في الفاتح من جوان المقبل المصادف لليلة القدر 27 رمضان عبر بلديات بريكة “100 سكن” وعين جاسر “50 وحدة” وزانة البيضاء “50

شقة”.

وتقرر أيضا تسليم المفاتيح لأزيد من 330 مستفيدا ضمن نفس الصيغة يوم 5 جويلية بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب عبر بلديات فسديس وبريكة وثنية العابد وباتنة.

و قد تم تحديد هذه المواعيد عقب الاجتماع الذي احتضنه مؤخرا مقر الولاية واستمع فيه الوالي فريد محمدي لعرض مفصل.

عن وضعية السكن واطلع على حصيلة السكنات المنجزة بمختلف الصيغ.

حيث أوضحت مصالح الولاية أن عملية تسليم مفاتيح السكنات ستتواصل بعد تحديد رزنامة في هذا السياق.

وكانت مصالح ولاية باتنة قد أكدت فيما سبق أن الإعلان عن القائمة المؤقتة للمستفيدين ضمن حصة 1421 سكن صيغة العمومي الإيجاري ببلدية باتنة سيكون في 23 جوان.