تسليم مفاتيح أزيد من 820 وحدة سكنية عمومية إيجارية بتسمسيلت قريبا

سيتم تسليم مفاتيح 827 وحدة سكنية عمومية ايجارية، بمدينة تيسمسيلت، في الأيام القليلة المقبلة، حسبما أفادت به مصالح الدائرة.

وأوضح ذات المصدر لـ(وأج) بمناسبة إجراء عملية القرعة لتحديد مواقع أصحاب هذه السكنات، أنّ هذه الحصة السكنية قد انتهت بها الأشغال بنسبة 100 بالمائة.

وسيتحصل أصحابها على المفاتيح وقرارات الاستفادة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحصي مصالح الدائرة إجمالا أكثر من 10 آلاف طلب على السكن العمومي الايجاري استنادا إلى نفس المصدر.

ومن جهة أخرى يجري حاليا انجاز أزيد من 2.700 وحدة سكنية عمومية ايجارية، موجهة للقضاء على البناءات الهشة وغير اللائقة بعاصمة الولاية.

والتي تعرف الأشغال بها وتيرة تتراوح ما بين 30 إلى أكثر من 60 بالمائة، وتم الانطلاق مؤخرا في انجاز 900 وحدة سكنية عمومية ايجارية بمنطقة “سيدي الهواري” (عاصمة الولاية) والتي يرتقب استلامها في آجال أقصاها 18 شهرا.

ويذكر أن بلدية تيسمسيلت قد حظيت منذ الخماسي 2005-2009 وإلى غاية نهاية شهر نوفمبر المنصرم ب 9.370 وحدة عمومية ايجارية، وموجهة للقضاء على البناءات الهشة وغير اللائقة والتي استلم منها لحد الآن أزيد من 960 مسكن